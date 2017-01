SMI und die 2016er Hochs

Der SMI überrascht mich doch des Öfteren. So hatte ich es als bearishes Zeichen gesehen, dass der Index die Hochs des Sommers 2016 (Zone 8.310/50) nach unten durchbrochen hatte. Doch was passiert dann? Mit einer Kraftanstrengung springt der SMI in einem Satz zurück über diesen Bereich! Die nächsten Tage könnten spannend werden.

