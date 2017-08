SMI im Fokus

Beim Schweizer Leitindex SMI sieht es derzeit nach einer Trading-Range mit einer oberen Begrenzung bei ca. 9.200 Punkten und einer unteren Begrenzung bei ca. 8.800 Punkten aus. Da sich der SMI aktuell in etwa in der Mitte dieser Range befindet, könnten Trades im Hinblick auf „am oberen Ende der Range verkaufen und am unteren Ende kaufen“ interessant werden.

