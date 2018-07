SMI Culture & Travel: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Cato":

Der Kurs der Aktie SMI Culture & Travel stand am 30.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,47 HKD. Der Titel wird der Branche "Filme & Unterhaltung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SMI Culture & Travel einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SMI Culture & Travel jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: SMI Culture & Travel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -1,65 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -34,25 Prozent im Branchenvergleich für SMI Culture & Travel bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,18 Prozent im letzten Jahr. SMI Culture & Travel lag 39,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für SMI Culture & Travel in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für SMI Culture & Travel haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. SMI Culture & Travel bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei SMI Culture & Travel beträgt das aktuelle KGV 191,03. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" haben im Durchschnitt ein KGV von 46,72. SMI Culture & Travel ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.