SMBS startet MBA-Programm für Global Management

Salzburg (ots) - Europa, Asien und Amerika als BildungsschauplätzeDiesen Herbst startet an der SMBS - University of Salzburg Business Schoolwieder das erfolgreiche Masterstudium für Global Management, das mit deminternational anerkannten Titel eines Executive Master in BusinessAdministration (MBA) an der Universität Salzburg abschließt. Derberufsbegleitende Master richtet sich an Führungskräfte, die eine internationaleKarriere anstreben bzw. ihr Management-Know-how im globalen Umfeld vertiefenwollen. Nach Basismodulen in Salzburg geben Studienaufenthalte in Europa, Asienund Amerika vielfältige Einblicke in internationale Wirtschaftspraktiken undermöglichen es, professionelle Expertise in unterschiedlichen Geschäftskulturenanzuwenden, eine globale Denkweise zu entwickeln sowie nebenbeiSprachfertigkeiten zu verbessern.Das praxisbezogene Studienprogramm wird in Kooperation mit renommiertenUniversitäten weltweit durchgeführt, darunter die Georgetown University inWashington DC, die York-University / University of Toronto, die Fudan Universityin Shanghai, die Sasin Business School in Bangkok, die Westminster University inLondon, die Lomonosov University in Moskau und die Paris Lodron UniversitätSalzburg.Globales Management-Know-how mit Fokus auf 3 KontinentenNeben der Vermittlung ökonomischer Kernkompetenzen werden die MBA-Studierendendarauf vorbereitet, in interdisziplinären und internationalen Teams dieKoordination zu übernehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich derglobalen Unternehmensführung: Interkulturelle Unterschiede bei Verhandlungs- undPräsentationstechniken werden ausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt. Darüberhinaus fördert das Studium die Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt dieStudierenden dabei, ihre Soft Skills im Bereich des kulturübergreifendenManagements zu trainieren.Die Auslandsaufenthalte ermöglichen es den Studierenden, die gelernten Inhalteauf das wirtschaftliche Umfeld des jeweiligen Landes anzuwenden.Dieser berufsbegleitende Master besticht durch globalen Erfahrungsaustausch unddem international anerkannten akademischen MBA-Grad der Universität Salzburgsowie durch die Abschlüsse an den jeweiligen Partner-Universitäten.Detaillierte Informationen sind unter https://www.smbs.at/studium/mba/zu finden.Kontakt: maria.marschall@smbs.atKontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell