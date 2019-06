SMBS lanciert Kurzstudium und MBA für Health Care ManagerInnen

Salzburg (ots) - Zwei praxisorientierte Studienprogramme für denGesundheitssektorKaum ein anderer Sektor stellt so komplexe und hohe Anforderungen an leitendeMitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Abteilungen und Funktionsbereiche wie dieGesundheits-Dienstleistungswirtschaft. Medizin, Pflege, Gesundheitsökonomie,Betriebswirtschaft, Technik, Recht, IT, Psychologie und Ethik - die Bandbreiteder Themen ist groß. Um in dieser Vielfalt Orientierung zu haben, Know-howaufzufrischen und mit strukturellen Veränderungen erfolgreich umgehen zu können,ist systematisch betriebene und qualitativ hochwertige Weiterbildungunabdingbar.Zugeschnitten auf die wirtschaftlichen Anforderungen im gesundheitspolitischenVersorgungsgedanken hat die Business School der Universität Salzburg (SMBS) inKooperation mit dem Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VDK) und demArbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken (AKP) einbewährtes modulares Ausbildungssystem für Führungskräfte im Gesundheitswesenentwickelt. Titel und Zeugnisse der Programme werden von der UniversitätSalzburg verliehen, die Alleingesellschafterin der SMBS ist.Zwei universitäre Health Care Management ProgrammeBeide Studienprogramme der SMBS - Universitätslehrgang Health Care Management(uHCM) und der Executive Master of Business Administration in Health CareManagement (MBA HCM) - werden seit 2013 vom Verband der KrankenhausdirektorenDeutschlands (VKD) und dem Arbeitskreis der Krankenhausleitungen PsychiatrischerKliniken (akp) unterstützt. Bereits erbrachte Studienleistungen inkl.Zertifikate, die in Studiengängen des VKD erworben wurden, können auf diese undweitere SMBS Ausbildungsprogramme angerechnet werden.Mit diesem Ausbildungssystem haben Studierende die Möglichkeit, abgestimmt aufihre zeitlichen Präferenzen gemeinsam mit Studierenden aus deutschsprachigenLändern diejenigen Themen theoretisch zu durchdringen und praxisnah zuvertiefen, die in ihrem beruflichen Alltag über Erfolg oder Misserfolgentscheiden. Erfahrene Dozenten, die sowohl aus der Wissenschaft als auch derUnternehmenspraxis kommen, und die integrierten Auslandsaufenthalte bieten ihnendas Rüstzeug, um mit den anstehenden gesundheitspolitischen Reformen Schritthalten zu können und die ökonomischen Herausforderungen von Unternehmen derGesundheitswirtschaft erfolgreich zu gestalten.Weitere Informationen zu diesen Studienprogrammen finden Sie unterhttps://www.smbs.at/studium/universitaetskurse/bzw. https://www.smbs.at/studium/mba/Anfragen: uta.lichtenegger@smbs.atKontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell