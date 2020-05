Salzburg (ots) - 12 Executive Master-Studien starten im Herbst 2020Am Dienstag, dem 19.Mai 2020 veranstaltet die SMBS - University of Salzburg Business School um 17 Uhr einen Online-Info Abend, bei dem Norbert Gerner, Direktor Programm-Management über die SMBS im Allgemeinen und das umfangreiche Studienangebot für Führungs- und Nachwuchsführungskräfte informiert.Das aktuelle Bildungsangebot an postgradualen Studienlehrgängen umfasst 3 Masterstudien und insgesamt 9 Executive MBA-Studienprogramme , die mit einem akademischen Grad an der Paris Lodron Universität Salzburg abschließen.Ergänzt wird das Produktportfolio mit 6 Universitären Kurzstudien , bei denen ein Upgrade auf einen MBA möglich ist sowie maßgeschneiderte Management-Lehrgänge.Programm-Managerin Frau Maria Marschall ( mailto:maria.marschall@smbs.at ) freut sich über eine unverbindliche Anmeldung per E-Mail.Der entsprechende Link zum Online Info-Abend wird Ihnen dann von Ihr übermittelt.Weitere Informationen:https://www.smbs.at/news/online-info-abend-smbs-studienprogrammeOnline-Info-Abend 19. Mai 2020Die SMBS Salzburg lädt zum Online-Info-Abend am 19. Mai 2020.Informieren Sie sich über die im Herbst startendenMaster- & MBA-Studienprogramme!Datum: 19.05.2020, 17:00 - 18:00 UhrOrt: VirtuelSalzburg, ÖsterreichUrl: http://www.smbs.atPressekontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit Skiase: mailto:margit.skias@smbs.atm: +43 (0) 676 88 22 22 22 http://www.smbs.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63081/4594152OTS: SMBS - University of Salzburg Business SchoolOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell