SMA Technologies gibt Sponsoring bei Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference London 2019 bekannt

Houston (ots/PRNewswire) -Die Konferenz findet von Montag, dem 25. November bisDienstag, dem 26. November im Intercontinental London - The O2 statt.Während der Veranstaltung ist SMA Technologies vor Ort, um zubesprechen, wie das Potenzial Ihrer Mitarbeiter freigesetzt und Ihnenbei der Umsetzung Ihrer Geschäftsautomatisierung durch den Einsatzunter Automationsplattform OpCon geholfen werden kann.Besuchen Sie unseren Stand, um mehr über die Möglichkeiten vonOpCon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2628864-1&h=3448559724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2628864-1%26h%3D795857474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmatechnologies.com%252Fopcon-automation%26a%3DOpCon&a=OpCon) zu erfahren, diedie Workload.Automation (WLA) übertreffen. OpCon-Automation ist einekomplette Unternehmenslösung, die solide Sicherheit und erfrischendneue Simplizität bietet. Branchenunabhängig, d. h. vom Finanzwesenbis zur Luftfahrt, möchten wir unseren Kunden helfen, durchEntschlüsselung komplexer IT-Fragen die Stärke der Automationeinzusetzen, mit der Unternehmen ihre größten Aufgabenbewerkstelligen können. Die OpCon-Automation integriert Menschen,Systeme und Anwendungen zu wiederholbaren, zuverlässigen Workflows.Informationen zu SMA TechnologiesUnsere Gründer lernten sich bei NASA kennen, als sie im Begriffwaren, zu dem Zeitpunkt einige der größten IT-Herausforderungen zulösen. Bei dieser anspruchsvollen Arbeit fielen viele, sich ständigwiederholende Aufgaben an, um die Mainframes von NASA und komplexeIT-Prozesse aufrechtzuerhalten und zu warten. Mit der Überzeugung,dass es einen besseren Weg geben musste, gründeten sie SMATechnologies. Seither arbeiten wir an dem einen Ziel, das Potenzialunserer Kunden freizusetzen, indem wir durch Nutzung unserAutomationsplattform OpCon deren IT-Prozesse straffen und denMitarbeitern zu einer produktiveren Arbeitsweise verhelfen. MehrInformationen über die OpCon-Automation finden Sie aufwww.SMAtechnologies.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2628864-1&h=42822110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2628864-1%26h%3D2191451732%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smatechnologies.com%252F%26a%3Dwww.SMAtechnologies.com&a=www.SMAtechnologies.com) .Logo -https://mma.prnewswire.com/media/715572/SMA_Technologies_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2628864-1&h=268999473&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2628864-1%26h%3D1196494526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F715572%252FSMA_Technologies_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F715572%252FSMA_Technologies_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F715572%2FSMA_Technologies_Logo.jpg)Pressekontakt:Emily CanonMarketing ManagerSMA Solutions+1(281) 446-5000marketing@smatechnologies.comOriginal-Content von: SMA Technologies, übermittelt durch news aktuell