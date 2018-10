SMA Solutions ist Sponsor des Gartner Symposium/ITxpo Barcelona 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Houston (ots/PRNewswire) - SMA Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2273743-1&h=3370519369&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2273743-1%26h%3D894705593%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smasolutionsit.com%252F%26a%3DSMA%2BSolutions&a=SMA+Solutions), ein führender Anbieter im Bereich IT Process Automation(ITPA), ist erfreut bekanntzugeben, dass man im dritten Jahr in FolgeSponsor des Gartner Symposium/ITxpo 2018 in Barcelona (Spanien) ist.Das Symposium bringt mehr als 6.000 CIOs und leitende IT-Managerzusammen, um über kommende IT-Trends gemäß der exklusiven Recherchenvon Gartner zu sprechen.Das Symposium findet vom Sonntag, 4. November bis zum Donnerstag,8. November im Barcelona International Convention Centre (CCIB)statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird SMA Solutions darübersprechen, wie die Automatisierung beschleunigt und vollständigeAutomatisierung im Geschäft durch Nutzung derAutomatisierungsplattform OpCon erreicht werden kann.Besuchen Sie unseren Stand und informieren Sie sich darüber, dassOpCon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2273743-1&h=1709682825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2273743-1%26h%3D405840099%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmasolutionsit.com%252Fopcon-automation%26a%3DOpCon&a=OpCon) über die IT Process Automation(ITPA) hinausgeht. OpCon Automatisierung ist eine Komplettlösung fürGroßunternehmen, die robuste Sicherheit und erfrischende Einfachheitbereitstellt. Unabhängig von der Branche - von Finanzdienstleistungenbis zu Luft- und Raumfahrt - helfen wir unseren Kunden dabei, mittelsAutomatisierung komplexe IT-Probleme zu lösen und ermöglichen Firmenso, auch die härteste Nuss zu knacken. OpCon Automatisierungintegriert Nutzer, Systeme und Anwendungen in wiederholbare undzuverlässige Arbeitsabläufe.Informationen zu SMA SolutionsUnsere Gründer lernten sich bei der NASA kennen, wo sie an denderzeit weltweit schwierigsten IT-Problemen arbeiteten. DieseTätigkeit war diffizil und mit zahlreichen wiederkehrenden Aufgabenbefrachtet, um die Mainframes und komplexen IT-Prozesse der NASA zupflegen.In der Überzeugung, dass es einen besseren Weg geben müsse, habensie SMA Solutions gegründet. Seit diesem Zeitpunkt wurde mit demklaren Ziel gearbeitet, das Potenzial unserer Kunden durchOptimierung ihrer IT-Prozesse freizusetzen und Mitarbeitern dabei zuhelfen, durch Nutzung unserer Automatisierungsplattform OpCon mehrProduktivität zu erreichen.Weitere Informationen über OpCon erhalten Sie unterwww.SMAsolutionsIT.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/715572/SMA_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Emily CanonMarketing ManagerSMA Solutions+1(281) 446-5000contact@SMASolutionsIT.comOriginal-Content von: SMA Solutions, übermittelt durch news aktuell