SMA Solar: Das klingt garnicht gut

Tristesse, wohin man schaut. Die Aktie von SMA Solar (WKN: A0DJ6J) kam zuletzt richtig unter die Räder. Heute markiert der TecDax-Wert den niedrigsten Stand seit Herbst 2017.

Vom Jahreshoch im Mai über 60 Euro hat der Titel bereits fast -50% abgegeben. Der Dampf, der aus dem Aktienkurs entwichen ist, geht hauptsächlich auf die veränderte Solar-Situation in China zurück – zu Ungusten von Solarfirmen.

Gerät die Turnaround-Story ins Stocken?

Der Turnaround ist vorerst wohl nicht in Gefahr, aber wer weiß. Fakt ist: Die Solar-Branche bleibt – wie so oft in der Vergangenheit – abhängig von politischen Launen. Cleveren Investoren ist klar: Insbesondere im Nebenwertebereich bestehen deutlich bessere Chancen.

