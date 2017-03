SMA Solar hofft nach dürftigem Start auf Rest des Jahres - Dividende steigt

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnik-Hersteller SMA Solar hofft nach einem desolaten Start ins Jahr auf etwas bessere Geschäfte in den kommenden Monaten.



Schlechtes Wetter in wichtigen Absatzmärkten und der anhaltende Druck auf die Preise prägten weiterhin das Geschäft, sagte Finanzvorstand Ulrich Hadding bei der Bilanzvorlage am Donnerstag. "Für die kommenden Quartale rechnen wir jedoch mit einer Belebung des Geschäfts." Die Aktionäre können sich jedoch mit Blick auf 2016 an einem mehr als verdoppelten Nettogewinn und einer von 14 auf 26 Cent erhöhten Dividende erfreuen.

Für das zu Ende gehende erste Quartal rechnet die SMA-Führung mit einem Umsatz von 165 bis 175 Millionen Euro, mindestens 29 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte mit 15 bis 18 Millionen Euro nicht einmal die Hälfte der gut 41 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum erreichen. Im Gesamtjahr werde der Umsatz - wie im Januar prognostiziert - auf 830 bis 900 Millionen Euro sinken, schätzt das Management. Das Ebitda dürfte auf 70 bis 90 Millionen Euro einbrechen.

2016 verdiente SMA Solar unter dem Strich knapp 30 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz ging zwar um fast vier Prozent auf knapp 947 Millionen Euro zurück. Das Ebitda legte jedoch trotz eines herben Preisverfalls um 17 Prozent auf 141,5 Millionen Euro zu./stw/fbr