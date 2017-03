SMA Solar: Das hört sich nicht gut an

Das Papier von SMA Solar fällt heute rund 2% zurück und ist damit eines der Schlusslichter im TecDax. Auf Monatssicht bleibt aber immer noch ein Kursgewinn in Höhe von rund 14% stehen. In den vergangenen zehn Jahren weist die Aktie von SMA Solar Technology einen deutlichen Verlust von im Mittel -11,13% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 3.072...