Bei SMA Solar heute Gewinne einstreichen?

Grund zum Feiern haben heute alle SMA Solar-Aktionäre. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 56,15 EUR. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwölf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 62,70 EUR liegt dieses Hoch. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen SMA Solar-Aktionäre.

Fazit: Wie geht es bei SMA Solar jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.