Bei SMA Solar fliegt heute der Deckel weg!

Einen echten Frühstart legt heute SMA Solar auf das Parkett. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund fünf Prozent vorzeigen. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis heute lag dieses Top bei 40,02 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. SMA Solar-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

