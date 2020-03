SMA Solar bleibt für 2020 zuversichtlich und bestätigt Prognose – Aktie gewinnt kräftig

In Zeiten, in denen Unternehmen in regelmäßigen Abständen wegen der Coronavirus-Krise ihre Jahresprognose kappen und meist auch die Dividende kürzen oder ganz aussetzen, tanzt der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarindustrie SMA Solar heute – im positiven Sinne – aus der Reihe.

Denn SMA teilt heute mit, dass man trotz der Coronavirus-Pandemie die bisherigen Jahresziele trotzdem bestätigt und den Umsatz 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung