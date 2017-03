SMA Solar: Verkauf von Bahntechnikgeschäft zahlt sich aus - Jahresziel bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Verkauf einer Tochtergesellschaft nach China macht sich für den Solartechnik-Hersteller SMA Solar bezahlt.



Die Transaktion werde sich positiv auf das Ergebnis im ersten Quartal des Unternehmens auswirken, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Niestetal mit. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Allerdings erwartet der SMA-Vorstand für Januar bis März nun einen Umsatz von 165 bis 175 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 15 bis 18 Millionen Euro betragen.