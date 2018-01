SMA Solar: Toller Start ins neue Jahr!

Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im TecDAX zählt am ersten Handelstag des neuen Jahres 2018 die Aktie des Wechselrichterproduzenten SMA Solar. Damit gelingt jedoch nicht nur ein toller Start ins Jahr 2018, vielmehr könnte das neue Jahr das Jahr des großen Comebacks für die Gesellschaft und damit auch die Aktie werden.

Kursrutsch nach Quartalszahlen

Erinnern wir uns aber an dieser Stelle zuerst noch einmal zurück ans vergangene Jahr 2017. In diesem kämpfte die Aktie lange Zeit mit der alles entscheidenden charttechnischen Unterstützung bei 23,00 Euro. Als sich dann abzeichnete, dass diese halten würde, kannte die Aktie anschließend fast kein Halten mehr. Innerhalb weniger Handelstage ging es in Richtung 30,00 Euro, ehe es zu einem kleinen Rücksetzer kam. Anschließend wurde die Kursrally jedoch zügig wieder aufgenommen.

So erreichte die Aktie in der Spitze Kurse von über 40,00 Euro und vieles sprach für eine Fortsetzung der Kursrally in Richtung 50,00 Euro. Dann aber kamen die Quartalszahlen und diese gefielen den Anlegern gar nicht. Denn zwar konnte SMA Solar seine zuvor mehrfach angehobene Gewinnprognose einhalten, schnitt aber beim Umsatz – aufgrund von Lieferengpässen bei seinen Zulieferern – etwas schlechter ab als zuvor selbst erwartet.

Reaktion der Anleger war völlig überzogen!

Ich hielt und halte dennoch an meiner positiven Einschätzung fest. Denn aus meiner Sicht hatten die Anleger die vorgelegten Quartalszahlen, die sicherlich nicht ideal waren, falsch eingeschätzt. Wenn nämlich ein Unternehmen seine Umsatzprognose aufgrund von Lieferengpässen bei seinen Zulieferern leicht verfehlt, zugleich jedoch seine Gewinnprognosen einhält, zeigt das aus meiner Sicht nur: es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach den Produkten, die folgerichtig zu höheren Margen führt. Wenn man so will, kämpft SMA Solar also mit einem Tesla-Problem. Nämlich, dass die Produkte so attraktiv sind – und daher die Nachfrage so hoch ist –, sodass man mit der Produktion nicht mehr hinterherkommt.

So kritisch man daher die leicht verfehlte Umsatzprognose – erst Recht nach den vorherigen Prognose-Erhöhungen – auch sehen mag, ein gravierendes Problem ist dadurch nicht erkennbar. Daher sollten die Geschäfte auch 2018 rundlaufen und somit den Aktienkurs weiter befeuern. 2018 könnte daher sogar zum Jahr des großen Comebacks für das Unternehmen und somit die Aktie werden. Mein Kursziel liegt daher unverändert bei 50,00 Euro!

Ein Beitrag von Sascha Huber.