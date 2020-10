SMA Solar: The sky is the limit!

Grund zum Feiern haben heute alle SMA Solar-Aktionäre. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel kostet damit nun 40,26 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles SMA Solar-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sechs Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 42,74 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

Fazit: Wie es bei SMA Solar weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.