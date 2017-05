SMA Solar Technology: Die alles entscheidende Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Lieber Leser,

Tagesgewinner im TecDAX ist heute das Papier der SMA Solar Technology AG. Dabei steht aus charttechnischer Sicht schon seit einigen Wochen – um nicht zu schreiben Monaten – eine Marke im Fokus, nämlich die 23-Euro-Marke.

Hoher Preisdruck, aber die Geschäfte laufen rund

Doch bevor ich darauf noch näher eingehen möchte, kommen wir zunächst zur fundamentalen Einschätzung des Unternehmens. So scheinen die Geschäfte der in Niestetal bei Kassel ansässigen Gesellschaft zurzeit rund zu laufen. So konnte SMA Solar erst kürzlich eine Steigerung des Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr um gut +20% vermelden. Zwar sprach das Management um CEO Pierre-Pascal Urbon von einem weiter anhaltenden hohen Preisdruck in der Branche, dennoch bestätigte man die eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen.

Laut diesen Prognosen möchte man im laufenden Geschäftsjahr 2017 bei einem Jahresumsatz zwischen 830-900 Mio. Euro weiterhin ein EBITDA zwischen 70-90 Mio. Euro erzielen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte SMA Solar dagegen noch einen Jahresumsatz von 946,7 Mio. Euro bei einem EBITDA von 141,5 Mio. Euro. Dank eines hohen operativen Cashflows soll die Nettoliquidität dieses Jahr letztlich zwischen 400-450 Mio. Euro betragen.

Fazit: So lange die Aktie über 23 Euro notiert, überwiegen die Chancen die Risiken!

Der fundamental faire Wert der Aktie auf Basis der geplanten Umsatz- und Gewinnentwicklung dürfte eher über den aktuell an der Börse aufgerufenen Preisen liegen. Dies liegt daran, dass die Anleger in der Vergangenheit schon öfter eine wilde Berg- und Talfahrt der Aktie miterleben mussten. So liegt das Allzeithoch der Aktie im dreistelligen Bereich (über 100 Euro), im Allzeittief notierte sie jedoch auch nur noch knapp oberhalb von 10 Euro.

So lange jedoch die eingangs bereits erwähnte alles entscheidende Marke von 23 Euro hält, sind die Chancen bei SMA Solar größer als die Risiken. Zwar wird der Weg nach oben kurzfristig steinig, weil sowohl bei 25 Euro als auch bei 26 Euro sowie zwischen 27 und 28 Euro noch charttechnische Widerstände aus dem Weg geräumt werden müssen. Oberhalb von 28 Euro wäre der Weg dann jedoch ein ganzes Stück frei, so dass in diesem Fall Kursziele bis 35 Euro möglich erscheinen würden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Sascha Huber.