SMA Solar Technology: Vom Himmel in die Hölle und wieder zurück!

Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im TecDAX zählte gestern die Aktie der SMA Solar Technology AG. Kein Wunder, denn wenn meine Informationen richtig sind, brummen zurzeit die Geschäfte bei den Nordhessen.

SMA Solar Technology erlebt neuen Boom

Darauf deuteten ja bereits die in diesem Jahr erfolgten Anhebungen der Umsatz- und Gewinnprognosen hin. Zuletzt konnte ich aber mit einem (einfachen) Mitarbeiter sprechen (es handelt sich also nicht um Insider-Informationen!) und dieser berichtete mir von einer seines Erachtens starken Nachfrage. Denn die Produktion der Wechselrichter laufe zurzeit auf Hochtouren, man könne kaum so schnell produzieren wie sie sich verkaufen würden.

Diese Aussagen widersprechen diametral den Einschätzungen mancher Analysten, die zwar durchaus einen boomenden asiatischen Markt erkennen, zugleich aber bemängeln, dass SMA Solar dort ja kaum Geschäfte mache. Dies mag zwar richtig sein, dabei vergessen sie jedoch anscheinend, was sie selbst sonst immer predigen, nämlich, dass wir inzwischen in einer globalisierten Welt leben!

Aktie hat kurzfristig Konsolidierungsbedarf, dürfte dann aber weiter steigen!

Dies bedeutet: Es mag sein, dass andere Unternehmen bessere Geschäfte in Asien machen. Aber damit geht deren Produktion eben dort über die Ladentheke und ihnen fehlen dann die Produkte in Europa oder Nordamerika. SMA Solar springt dann mit seinen Produkten, denen alle Experten zudem höchste Qualität bescheinigen, in die Bresche. Letzten Endes dürfte SMA Solar daher von dieser Fokussierung sogar profitieren, weil in Europa und Nordamerika sicherlich höhere Preise durchsetzbar sind.

Die Aktie befindet sich jedenfalls, wie rechtzeitig von mir vorhergesagt, auf einem imposanten Höhenflug. Am gestrigen Mittwoch wurde dabei das kurzfristige, charttechnisch ableitbare Kursziel von 42 Euro erreicht. Daher könnte die Aktie nun ein wenig zwischen 39,00 und 43,00 Euro hin und her pendeln, sprich: konsolidieren. In den nächsten Wochen sollte sich dann jedoch der zuletzt gesehene Höhenflug fortsetzen. Das nächste Kursziel jedenfalls sehe ich unverändert bei 50,00 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.