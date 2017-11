SMA Solar Technology: Starke Zahlen zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Lieber Leser,

zu den wenigen und daher gleichzeitig größten Gewinnern im TecDAX zählt heute die Aktie des deutschen Wechselrichterherstellers SMA Solar Technology. Dabei befindet sich das Unternehmen in der sogenannten „quiet period“, da morgen die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen auf dem Programm steht.

Stärke der Aktie im Vorfeld lässt starke Quartalszahlen erwarten

Eine solche Stärke der Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist dabei eher ungewöhnlich. Denn eigentlich sind viele Anleger vor einem solchen Termin etwas nervös und drücken daher gerne mal auf den Verkaufsknopf. Daher lässt diese Stärke der Aktie auf starke Zahlen hoffen. Zumal die Gesellschaft ihre eigenen Prognosen im laufenden Jahr bereits zwei Mal angehoben hat.

Inzwischen pfeifen allerdings auch bereits die Spatzen von den Dächern, dass es in Niestetal bei Kassel, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, rundläuft. Darauf deuten nicht nur die bereits erfolgten Prognose-Erhöhungen hin, sondern auch der Kursverlauf einiger Aktien aus dieser Branche. Darüber hinaus hat mir ein (rangniedriger) Mitarbeiter (keine Insiderinformation!) erzählt, dass man derzeit am absoluten Limit produziere, was man wohl nicht täte, wenn die entsprechende Nachfrage nicht da wäre.

Möglicherweise erneute Prognose-Erhöhung, Aktie vor Sprung in Richtung 50 Euro!

Wer meine Artikel regelmäßig verfolgt, ist bei der Aktie schon zu Kursen unterhalb von 30 Euro eingestiegen. Meine Kursziele lagen seinerzeit bei 35 Euro, 42 Euro und schließlich 50 Euro. Die ersten beiden Kursziele sind inzwischen beinahe abgearbeitet worden, das nächste Kursziel ist somit nun die Marke von 50 Euro. Sollte die Aktie im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen nachhaltig über 42 Euro steigen, sollte die Erreichung der 50-Euro-Marke dann nur noch eine Frage der Zeit sein.

Denn damit würde die Aktie kurzfristig ein weiteres starkes Kaufsignal generieren. Stellt sich daher an dieser Stelle nur noch die Frage, was der Trigger, also der Auslöser, für einen solchen charttechnischen Ausbruch werden könnte. Ich bin dabei mal mutig und glaube nicht nur an gute Quartalszahlen, sondern an eine weitere, damit dritte Prognose-Erhöhung für dieses Jahr. Sollte ich richtig liegen, können SMA Solar-Aktionäre morgen feiern. Warten wir es ab!

Ein Beitrag von Sascha Huber.