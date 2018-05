SMA Solar Technology: Schon bald neue Mehrjahreshochs!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Aktie von SMA Solar Technology läuft aus charttechnischer Sicht genau nach Plan. So sind die regelmäßigen Leserinnen und Leser meiner Artikel hier bereits seit Kursen von 23,00 Euro an Bord. Doch die Kursrally ist wohl noch nicht am Ende.

Zuletzt vorgelegte Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen

Denn die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen waren alles in allem in Ordnung. So stieg die veräußerte Leistung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.