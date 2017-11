SMA Solar Technology: Politische Börsen haben kurze Beine!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Lieber Leser,

größter Verlierer im TecDAX ist heute die Aktie des deutschen Wechselrichterspezialisten SMA Solar Technology. Grund hierfür dürfte das Platzen der möglichen Jamaika-Koalition sein.

Keine Regierungsbeteiligung der Grünen wird negativ interpretiert

Dabei denken die Anleger wie folgt: Nach dem Platzen der möglichen Jamaika-Koalition ist eine Regierungsbeteiligung der Grünen unwahrscheinlich geworden. Diese aber setzen bekanntlich stark auf sogenannte regenerative Energien wie Solarenergie oder Windkraft. Ergo ist es für diese Branchen von Nachteil, wenn die Grünen nicht an der Regierung beteiligt sind. Im Gegenzug kauft man daher heute Aktien wie RWE.

Ich bin allerdings generell kein Freund der Grünen. Das hat weniger mit den politischen Zielen der Partei zu tun, die ich zumindest zum Teil sogar befürworte. So halte ich es für sinnvoll, die Umwelt zu schützen und auch eine Abkehr vom Öl, das ja leider überwiegend aus politisch nicht so stabilen Regionen kommt, halte ich grundsätzlich für nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wie man diese Ziele erreichen möchte.

Verbote schränken die Freiheit ein, was generell schlecht ist!

Die Grünen verfolgen dabei den Ansatz, nach Möglichkeit alles, was ihnen nicht in den Kram passt, verbieten zu wollen. So wurde bspw. bei den Sondierungsgesprächen ernsthaft über ein Verbot von Verbrennungsmotoren diskutiert. Ich aber halte Verbote für einen sozialistischen Ansatz und somit den falschen Weg. Anstatt die Freiheit zu beschränken, sollte man lieber gutes Verhalten belohnen. Daher glaube ich auch, dass sich die Anleger bei ihren Anlageentscheidungen heute zu wenig Zeit genommen haben und eher emotional als überlegt agieren.

Denn letztlich hätte das Unternehmen SMA Solar Technology von einer grün angehauchten Regierung wohl kaum profitiert. Genauso wenig wird man jedoch auch unter einer anderen Regierung leiden. Bestes Beispiel sind hier die USA unter Trump: Trotz des neuen Präsidenten gab es dort keine Pleitewelle bei Solarunternehmen, im Gegenteil laufen einige Aktien aus dem Sektor seit der Wahl Trumps sogar sehr gut. Das zeigt: Politische Börsen haben kurze Beine, ich würde die Aktie daher heute eher antizyklisch kaufen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.