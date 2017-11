SMA Solar Technology: Keine Unterstützung aus der Politik?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei SMA Solar verfolgt. Sascha Huber hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Die Aktie des deutschen Wechselrichterspezialisten SMA Solar Technology hat nach dem wahrscheinlichen Platzen der möglichen Jamaika-Koalition deutlich Federn lassen müssen.

Der Hintergrund! Wohl weil nun eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen unwahrscheinlich geworden ist, scheinen sich die Anleger von den Aktien im Bereich regenerative Energien wie Solarenergie oder Windkraft fernzuhalten. Diese Anlageentscheidungen könnten allerdings, so Sascha Huber, eher emotional als überlegt geschehen sein, denn dass SMA Solar Technology von einer grün angehauchten Regierung weder profitieren würde noch Nachteile hätte, darf angenommen werden – schließlich gab es auch in den USA trotz Trump keine ernsthaften Nachteile für Solarunternehmen.

Der Ausblick! Sollten sich die Aktionäre wieder beruhigen, könnte es mit der Aktie wohl zumindest wieder moderat aufwärts gehen.

Wie wird es bei SMA Solar weitergehen? Wir bleiben weiter für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.