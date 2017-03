SMA Solar (S92): Trendwechsel geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Rückblick: Das Solarunternehmen SMA Solar ( ISIN: DE000A0DJ6J9) wurde in den letzten Monaten wahrhaft in der Luft zerrissen und die Kurse felen in den Keller. So hat das Wertpapier alleine seit Mitte des vorigen Jahres mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Erst in den letzten Monaten gelang der Aktie eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau.

Meinung: Ob sich hier eine Trendwende einstellen könnte oder nicht, bleibt vorerst abzuwarten. Sollten wir aber eine Wende nach oben bekommen, wäre das Potential unglaublich hoch und Anstiege von 20 bis 30 Prozent keine allzu große Überraschung. Wir müssen nur geduldig darauf warten, dass die letzten Widerstände gebrochen werden. Ein höheres Tief haben wir schon mal im Chart.

