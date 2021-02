SMA Solar: Raus, raus, raus!

Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für SMA Solar-Aktionäre. So müssen die Aktien einen Verlust von rund vier Prozent hinnehmen. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 61,05 EUR zu haben sind. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund elf für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 68,00 EUR gefunden. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Einen solchen Rabatt bekommt man schließlich nicht alle Tage. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung.

