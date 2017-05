SMA Solar: Neue Kooperation!

Liebe Leser,

mal was Neues von SMA Solar: Das Unternehmen teilte mit, dass man eine strategische Partnerschaft mit der ebenfalls börsennotierten MVV Energie AG geschlossen habe. Der Aktienkurs von SMA Solar reagierte umgehend positiv und begann den Mittwochs-Handel direkt mit Kursgewinnen von rund einem Euro bzw. rund 4%. Die Pläne kommen also erstmal gut an – doch was genau ist eigentlich vereinbart worden?

Ich zitiere dazu am besten SMA Solar selbst, die dazu mitteilten: „Ziel ist die gemeinsame Entwicklung einer Lösung, die es Installateuren und Betreibern von PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kWp ermöglicht, diese bereits bei der Inbetriebnahme einfach und kostengünstig direkt in den Energiehandel zu integrieren.“ Um was es dabei geht:

SMA Solar will sich breiter aufstellen

Das hätte Charme, denn dann könnten laut Unternehmensangaben die Anlagenbetreiber zukünftig auf „erhebliche Investitionskosten“ verzichten, die für die bisher notwendigen Prozesse zur Abwicklung notwendig sind. Insofern könnten Betreiber von PV-Anlagen dann zukünftig aus Eigeninteresse auf das neue Angebot von SMA Solar und MVV Energie zurückgreifen, was deren Umsätze erhöhen könnte.

SMA Solar will sich also offensichtlich vom reinen Produzenten von Wechselrichtern zum Anbieter von breiter gefassten Energiedienstleistungen entwickeln. Ob diese Strategie aufgehen wird, muss sich natürlich noch zeigen. Doch diese Weichenstellung zeigt zumindest eine strategische Vision und kommt ja auch an der Börse gerade gut an.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.