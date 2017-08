SMA Solar: Nächste Stufe der Kursrally gezündet!

Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im TecDAX zählt heute – mal wieder – die Aktie der SMA Solar Technology AG. Zuletzt überzeugte das Unternehmen mit einer Prognoseerhöhung sowie den vorgelegten Quartalszahlen. Damit hat die Aktie nun die nächste Phase der Kursrally eingeleitet.

Danfoss verleiht Stabilität, Anleger haben Vertrauen und fassen neuen Mut

Bekanntlich hat sich bei SMA Solar schon vor einiger Zeit der dänische Danfoss-Konzern eingekauft (Beteiligung in Höhe von 20%), was der Aktie seinerzeit ein gewisses Maß an Stabilität verlieh. Nachdem das Unternehmen dann zuletzt die eigenen Prognosen erhöhte und auch das vorgelegte Zahlenwerk ebenfalls auf einen Aufschwung hindeutete, fassen Anleger insgesamt wieder neuen Mut. Zumal sich auch das Management um CEO Pierre-Pascal Urbon in der Vergangenheit ein gewisses Maß an Vertrauen verdient hat.

Schließlich steuerte der Konzernlenker die Gesellschaft in den letzten Jahren, insbesondere nachdem der große Solarboom abgeebbt war, durch so manche Krise. Dabei hatte er immer sowohl die Interessen der Beschäftigten als auch der Aktionäre im Auge, weshalb es auch lange Zeit keine Entlassungen bei SMA Solar gab. Doch als diese dann unvermeidbar wurden, setzte sie Urbon auch durch und brachte das schlingernde Schiff somit wieder auf Kurs.

Charttechnisches Kursziel bei 42 Euro wird angesteuert!

Darum fiel die Aktie im vergangenen Jahr auch nicht mehr unter die zentrale charttechnische Unterstützung bei 23 Euro zurück. Zwar gab es einen langen und harten Kampf um diese Marke, letztlich konnte der TecDAX-Titel diese jedoch verteidigen. Als dann in der Folge auch die charttechnisch hartnäckigen Widerstände bei 25 Euro, 26 Euro und um 28 Euro aus dem Weg geräumt werden konnten, war der weitere Weg nach oben frei. Darum wies ich auch bereits zu Kursen um 28 Euro auf den bevorstehenden Sprung in Richtung der 35-Euro-Marke hin.

Diese wurde auch zunächst zielgenau angesteuert und die Aktie konsolidierte den Anstieg einige Tage aus. Heute nun macht sie sich wieder auf den Weg nach oben. Kann sie dabei die 35-Euro-Marke nachhaltig hinter sich lassen, winken hier zügig Kursziele um 42 Euro sowie, nach einer erneuten Zwischen-Konsolidierung, letztlich bis zu 50 Euro. Ein Stoppkurs unterhalb von 33 Euro sollte die Position dabei gegen mögliche Kursverluste absichern.

Ein Beitrag von Sascha Huber.