SMA Solar: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Anleger, die SMA Solar im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. So schießt der Kurs rund acht Prozent in die Gewinnzone. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 29,16 EUR ausgelotet. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Schließlich steht dieser Indikator bei 30,64 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

