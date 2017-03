SMA Solar: Doppeltreffer! Weitere Kursgewinne oder droht der Absturz?

Am 09.03. konnten wir im Express-Service einen Treffer mit SMA Solar melden. Erst am 08.03. hatten wir auf die Trading-Chance hingewiesen und mit dem von uns vorgeschlagenen Hebel-Produkt konnte ein Tagesgewinn von 24% gemeldet werden. SMA Solar war aber bereits am 12. Februar in den RuMaS Trading-Tipps vorgeschlagen worden und mit diesem Aktientipp konnten wir den Abonnenten am letzten Sonntag einen Gewinn von mehr als 21% melden. Der Kursverlauf zeigte steil nach oben und da sind Gewinnmitnahmen an der Tagesordnung. So gab es vom 09.03. bis 13.03. einen kleinen Kursabschlag, der im Moment aber die Chance auf weitere Kursgewinne noch nicht gänzlich auflöst. Man sollte jetzt ganz genau beobachten in welche Richtung es geht und vielleicht gibt es bald wieder eine günstige Einstiegsgelegenheit. Wir sehen aber durchaus eine Chance für einen Trade.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.