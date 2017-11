SMA Solar: Dieser Absturz war vorhersehbar!

Lieber Leser,

manchmal erwischt es uns Investoren eiskalt: Dann stürzt eine Aktie aus unserem Portfolio unvermittelt und überraschend ab. In einem solchen Fall bleibt uns bestenfalls ein geschmälerter Gewinn und im schlechten Fall ein Verlust. Doch nicht immer kommen Kurseinbrüche unerwartet.

Tatsächlich sind die meisten Abstürze mit Hilfe der Charttechnik vorhersehbar! So wie im Falle von SMA Solar Technology. Schauen wir uns das einmal gemeinsam in dem nachfolgenden Chart an:

Eigentlich lief es für die Aktie von SMA Solar Technology in den letzten Monaten ziemlich gut: Von Anfang April dieses Jahres bis Mittwoch letzter Woche kletterte die Notierung um fast +93%! Blicken wir nur auf den Kursverlauf, dann kam der Kurssturz vom Donnerstag um -16,6% in der Tat überraschend.

Das Bild wandelt sich indes gravierend, wenn wir den Momentum-Indikator in die Betrachtung mit einbeziehen. Ich habe hier den Indikator für Schwung und Dynamik eines Kursverlaufes über einen Zeitraum von 50 Tagen gewählt. 50 Tage entsprechen gut 7 Wochen und zeigen uns damit die mittelfristige Tendenz an.

Im Chart sehen Sie nun, dass der SMA Solar-Kurs in der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch ausbildete. Dieses lag über dem Top von Anfang September und bestätigte damit eigentlich den Aufwärtstrend. Doch das höhere Hoch im Kurs (grüner Pfeil) wurde nicht durch ein höheres Hoch im Momentum (roter Pfeil) bestätigt. In der Charttechnik sprechen wir in einem solchen Fall von einer Divergenz (Abweichung).

Und eine Divergenz warnt uns stets im Vorhinein, dass im Markt ein Richtungswechsel kurz bevor steht. Dass eine Divergenz (Abweichung) vorliegt, war spätestens am Dienstag letzter Woche erwiesen, als der SMA Solar-Kurs das vorherige Hoch übertraf, während das Momentum vom Septemberhoch weit entfernt war.

Diese SMA Solar-Kursabsturz war also mit Hilfe der Charttechnik vorhersehbar und damit auch vermeidbar!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.