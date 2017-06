SMA Solar: Diese Nachricht lässt aufhorchen!

Lieber Leser,

die Aktie von SMA Solar konnte am gestrigen Mittwoch deutlich nach oben drehen. Zur Mittagszeit stand ein Kursplus von über 4 Prozent auf der Anzeigetafel. Im Zuge dessen kletterte das im TecDAX gelistete Papier bis auf 25 Euro hinauf. Sollten die Kaufimpulse auch weiterhin anhalten, könnte die Aktie den Ausbruch über die 200-Tage-Linie schaffen, die derzeit bei 25,28 Euro verläuft. Dies würde aus charttechnischer Sicht mit einem deutlichen Kaufsignal einhergehen und somit womöglich die Richtung für die kommenden Tage und Wochen vorgeben.

Interessante Partnerschaft

Auslöser für den kräftigen Kursanstieg war eine Unternehmensmitteilung von SMA Solar. Demnach hat der Hersteller von Wechselrichtern mit der MVV Energie eine strategische Partnerschaft beschlossen. Ziel der Kooperation sei es, gemeinsam an einer digitalen Lösung zu arbeiten, die es Betreibern und Installateuren von Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von über 100 kWp ermöglicht, „diese bereits bei der Inbetriebnahme einfach und kostengünstig direkt in den Energiehandel zu integrieren.“ Bislang benötigte zusätzliche Technik und Prozesse könnten hierdurch wegfallen. Für die Anlagenbetreiber entstünde so eine wesentliche Kosten- und Zeitersparnis.

Strategisch klug

Die Partnerschaft zeigt, dass sich SMA Solar nicht länger als reiner Anbieter von Wechselrichtern versteht. Vielmehr wird ein Wandel vollzogen hin zu einem Energiedienstleister mit digitalem Fokus. In diesem Bereich werden hohe Wachstumschancen ausgemacht. Angesichts des anhaltenden Preisdrucks im Kerngeschäft ist eine Diversifikation meiner Meinung nach eine absolut kluge Entscheidung.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Hermann Pichler.