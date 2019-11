SMA Solar: „Bestenfalls ausgeglichenes EBIT“

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Anleger reagieren auf den heute vorgelegten Quartalsbericht verhalten und so zählt die Aktie von SMA Solar Technology AG (WKN: A0DJ6J) zu den großen Verlierern an deutschen Börsen. Am Donnerstag fallen die Papiere -12,33% auf 26,46 Euro. Vermutlich wird der Abverkauf vom Sell-on-News-Effekt unterstützt.

Bezogen auf das September-Quartal spricht der weltweit drittgrößte Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern von einer „sehr guten Entwicklung" in allen



