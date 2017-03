SMA Solar: Anleger pfeifen aufs KGV!

Lieber Leser,

der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat am Donnerstag den Jahresbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Der Umsatz konnte in 2016 trotz gestiegenem Leistungsabsatz nicht gesteigert werden. Er fiel um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür sind fallende Preise gewesen.

Dass der Jahresüberschuss dann doch noch mit einer Steigerung von 106 % positiv ausfiel, ist den verringerten Aufwendungen für Forschungs und Entwicklung sowie Einsparungen zu verdanken. In 2016 wurden zwei Werke in den USA und in Südafrika geschlossen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,41 auf 0,85 Euro.



Historisches KGV fällt deutlich niedriger aus

Das aktuelle KGV beträgt gemäß dem aktuellen Gewinn je Aktie und dem Kurs 28,82. Schauen wir auf das historische Median-KV, so beträgt es 8,91. Damit müsste der Preis für eine Aktie weit unter dem jetzigen Kurs liegen. Das durchschnittliche arithmetische KGV beträgt 23,13. Der Vergleich legt nahe, dass die aktuelle Bewertung zu hoch angesetzt ist. Nach dem historischen Median-KGV müsste die Aktie sogar unter 10 Euro je Aktie notieren. Das durchschnittliche KGV deutet einen fairen Kurs von 19 Euro je Aktie an.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.