Die SMA Solar-Aktie schockt erneut: schwere Zeiten voraus

Aaaaargh, was für ein Niedergang. Die Aktie von SMA Solar (WKN:A0DJ6J) hat am Donnerstag innerhalb von Minuten fast ein Viertel ihres Werts verloren. Von den Jahreshochs sind nun etwa 60 % weg. Billig ist die Aktie trotzdem noch nicht.

Als Ende Mai, Anfang Juni die Talfahrt einsetzte, weil die chinesische Politik gerade die Subventionen für die Photovoltaik kürzte, war ich bereits skeptisch: „die großen einheimischen Konkurrenten Huawei und Sungrow [werden] jetzt noch stärker ihr Heil im Ausland suchen und so Margendruck ausüben“.

Nun meldet SMA Solar, dass der Konkurrenzkampf auf den internationalen Märkten zu einem verstärkten Preisverfall geführt habe. Zudem seien wichtige Projekte verschoben worden. Die Folge für das laufende Geschäftsjahr: mehr als 100 Mio. Euro Umsatz weniger als erwartet und keinerlei Gewinn, nicht einmal vor Abschreibungen.

Gut ist, dass der europäische Markt nun vor großem Wachstum steht, sodass SMA voraussichtlich nächstes Jahr zumindest auf der Umsatzseite aufholen kann. Gelingt es zudem, an der Kostenschraube zu drehen und die Marktanteile zu halten, dann könnte es auch ergebnisseitig wieder positiver aussehen.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn der Wettbewerb bleibt erbarmungslos. Es sind ja nicht nur die chinesischen Preisbrecher, sondern auch die starke europäische (einschließlich SolarEdge (WKN:A14QVM), deren Aktie gleichzeitig 5 % nachgab) und amerikanische Konkurrenz, welche immer wieder mit Innovationen vorprescht und die Marktführerschaft von SMA Solar außerhalb von China bedroht.

Allein mit der Hardware wird ein nachhaltiger Turnaround daher vermutlich kaum gelingen. Was jetzt zünden muss, sind die ambitionierten Digitallösungen, mit denen die Niestetaler zum Smart-Home- und Smart-Grid-Player aufsteigen wollen. Auch mit integrierten Innovationen für die vielfältigere und flexiblere Nutzung des Solarstroms könnte es gelingen, sich vom Wettbewerb abzuheben.

SMA ist ein Qualitätsunternehmen, dessen Aktien nun wieder viel billiger zu haben sind. Zum vorschnellen Zugreifen besteht für mich allerdings kein Anlass. Der SDAX-Konzern ist zum Schlusskurs vom 27.09. immer noch 763 Mrd. Euro wert, was nur knapp unter dem erwarteten Umsatz für 2018 liegt. Von daher würde ich erst sehen wollen, dass SMA in der Lage ist, ihre Marktposition zu behaupten und wieder Gewinne zu schreiben – nach Abschreibungen, Zinsen und Steuern.

