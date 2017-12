SMA Solar: Die Aktie scheint reif für eine Erholung!

Lieber Leser,

noch vor wenigen Wochen war die Aktie des Wechselrichterherstellers SMA Solar Technology einer der am heißesten diskutierten Aktien im TecDAX. Nach Vorlage relativ schwacher Quartalszahlen ging es jedoch abwärts und inzwischen ist es relativ still um die Aktie geworden. Zeit sich die Aktie mal näher anzusehen!

SMA Solar Technology mit dem Tesla-Problem

Bevor ich darauf zu sprechen komme, warum die Aktie m.E. reif für den Einstieg ist, muss ich erst nochmal einen Blick auf die letzten Quartalszahlen werfen. Dabei hat die Gesellschaft nämlich ihre eigene, zuvor angehobene Umsatzprognose leicht verfehlt, die eigene Gewinnprognose jedoch eingehalten. Anleger zeigten sich entsetzt und es kam zu einem regelrechten „Sell Off“, den die Aktie von über 42,00 Euro auf unter 35,00 Euro einbrechen ließ. Allerdings haben die Anleger anscheinend nicht hinter das Zahlenwerk geschaut.

Denn die Verfehlung der Umsatzprognose kam nur dadurch zustande, weil die Zulieferer des Unternehmens mit ihrer Produktion nicht mehr hinterherkamen, so dass SMA Solar das Material ausging. Konkret: SMA Solar hätte viel mehr Wechselrichter verkaufen und somit die Umsatzprognose erfüllen und die Gewinnprognose womöglich pulverisieren können. Dies scheint vergleichbar mit dem Problem von Tesla, die ebenfalls gar nicht so schnell produzieren können wie ihre Kunden bestellen – und dort bewerten die Anleger das positiv!

Aktie fundamental günstig bewertet und an charttechnisch wichtiger Unterstützung!

Die operative Geschäftsentwicklung ist bei dem Unternehmen aus dem hessischen Niestetal also absolut intakt und weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum scheint sicher. Dafür scheint die Bewertung der Aktie jedoch sehr günstig. So weist SMA Solar derzeit einen Börsenwert von ca. 1,15 Mrd. Euro auf. Demgegenüber steht jedoch ein Jahresumsatz 2017e von gut 900 Mio. Euro bei einem EBITDA von knapp 100 Mio. Euro sowie einer Nettoliquidität von 450 Mio. Euro.

Bereinigt um die liquiden Mittel weist die Aktie somit letztlich ein KUV 2017e von ca. 0,75 und ein KGV 2017e von ca. 15 auf. Dies halte ich für deutlich zu niedrig. Da die Aktie zudem zwischen 32,00 und 33,50 Euro charttechnisch bestens unterstützt erscheint, bietet sich m.E. ein Einstieg auf diesem Kursniveau an. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen über 35,00 Euro ansteigen, würde daher ein Kaufsignal mit Kursziel 42,00 Euro generiert. Clevere Anleger könnten bereits jetzt zugreifen und sich mit einem Stoppkurs bei 31,28 Euro absichern!

Ein Beitrag von Sascha Huber.