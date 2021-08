SMA Solar-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Der deutsche Photovoltaikkonzern und Spezialist für Wechselrichter, SMA Solar, hat an diesem Donnerstag Einblick in die Zahlen zum abgelaufenen Quartal gewährt. Die Zahlen boten Licht und Schatten. Während der Umsatz zurückging, konnte der Gewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Was den Anlegern sauer aufstieß, war die Warnung vor möglichen Lieferschwierigkeiten im zweiten Halbjahr. Nichtsdestotrotz wurden die vorherigen Prognosen bestätigt. An ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung