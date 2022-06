SMA Solar Aktie: Ende des Chipmangels sicher? Verdopplung der Kapazitäten würd esonst ja keinen Sinn machen…

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

SMA Solar Aktie – mehr oder weniger der letzte deutsche Solarwert. In der gefundenen Nische des Boommarktes ist kräftiges Wachstum möglich, aber zuletzt musste man sogar Umsatzrückgänge melden, die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) leidet unter Chipmangel.

Aber offensichtlich ist man in Hessen davon überzeugt, dass die Chipkrise ein rein kursorisches Problem darstellt, das nach den letzten Aussagen des Unternehmens bis Ende des Jahres „sich aufgelöst haben soll“ – zumindest erwartet man die aktuell aufgelaufenen Aufträge bis dahin abgearbeitet zu haben. Des Weiteren würde die Gestern angekündigte Kapazitätsverdopplung am Standort Niestetal bei Kassel von 21 GW auf 40 GW keinen Sinn machen. Bis 2024 will man die Erweiterung der Kapazitäten abgeschlossen haben. Passend zu den ambitionierten Ausbauplänen der erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik in Europa und weltweit.



„Wir haben uns strategisch in allen relevanten Geschäftsfeldern der zukünftigen Energieversorgung positioniert und können am globalen Wachstum der erneuerbaren Energien hervorragend partizipieren“, sagte Vorstandssprecher Jürgen Reinert. „Mit dem Bau der neuen Fabrik sichern wir Lieferketten ab und gewinnen größere Unabhängigkeit von sich wandelnden Handelsbedingungen. Auch die erhöhte Kundennähe wird gerade im Großanlagengeschäft ein wichtiger Treiber sein. Insbesondere in den Kernmärkten Europa und USA stärken wir damit unsere sehr gute Markenreputation. Zusätzlich erhöhen wir mit der Erweiterung unsere Flexibilität. Wir können unsere Kapazitäten jederzeit weiter ausbauen und minimieren Risiken, Abhängigkeiten und Kosten gleichermaßen.“

SMA Solar Aktie – REPowerEU, Fitfor55 und nationale Umsetzungen sichern dauerhaft die Nachfrage…

… und die Kapazitätserweiterung soll nicht das letzte Wort sein: Denn auch die Möglichkeit der Skalierung sei eingeplant, um auf weiteres Marktwachstum vorbereitet zu sein, hiess es Gestern bei SMA. „Mit der Investition bekennen wir uns erneut zum Standort Deutschland und schaffen über 200 hochwertige Arbeitsplätze hier in der Region. Die globale Energiewende wird nur mit innovativen und nachhaltigen Produkten gelingen. Es ist deshalb von enormer Bedeutung, den Industrie-Standort Deutschland mit Investitionen und Innovationen zu stärken und von hier aus die internationalen Wachstumsmärkte zu bedienen“, so Reinert.

Boom mit Bremsspuren bisher – SMA Solar Aktie spiegelt eher die Zukunft, den Auftragseingang wider

SMA Solar erzielte imQ1 einen Umsatz von 220,6 Mio EUR (Q1 2021: 240,4 Mio). Dass der Umsatz wie gehabt unter dem Vergleichsquartal im Vorjahr lag, sei auf die weiterhin angespannte Versorgungslage mit elektronischen Chips zurückzuführen. SMA verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen sehr guten Auftragseingang und verfügte zum 31. März 2022 über einen Auftragsbestand von gut 1 Mrd EUR (31. März 2021: 835,7 Mio). Hierbei erreichte das Konzernergebnis 3,0 Mio EUR (Q1 2021: 8,0 Mio). Das Ergebnis je Aktie ging somit zurück auf 0,09 EUR(Q1 2021: 0,23 EUR).

Trotz dieser Bremsspuren bestätigte der SMA Vorstand die am 1. März 2022 veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 900 Mio bis 1.050 Mio EUR und ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 10 Mio EUR bis 60 Mio EUR vor. Gelddrucken kommt später, wenn überhaupt. Dabei wird der geplanten Kapazitätserweiterung wahrscheinlich eine wichtige Rolle zukommen.

Vision 2025 – wie bei vielen Unternehmen aus der „erneuerbare Energien“ – „Energiewende-Unternehmen“ – SMA Solar Aktie reiht sich ein, aber scheint vielen aus der Peer Group voraus

Anlässlich der Quartalszahlen betonte man nochmals , wohin SMA will. „Im ersten Quartal 2022 haben wir den höchsten Auftragseingang der vergangenen zehn Jahre verzeichnet. Insbesondere im März entwickelten sich sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz noch einmal sehr gut. Unsere Kunden fragen sowohl die bestehenden als auch die in den vergangenen Monaten neu in die Märkte eingeführten Produkte und Lösungen stark nach“, sagte SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert.

„Trotz der weiterhin angespannten Liefersituation bei elektronischen Bauteilen gehen wir davon aus, dass wir den größten Teil unseres produktbezogenen Auftragsbestands bis zum Ende des Jahres als Umsatz verbuchen können. Für die kommenden Jahre rechnen wir sowohl für das Kerngeschäft Photovoltaik als auch für die Zukunftsfelder Speicher, Energiemanagement, Elektromobilität und Wasserstofferzeugung mit einem deutlichen Marktwachstum. Davon wird SMA nach Überwindung der Bauteileknappheit profitieren können. Im Rahmen unserer Strategie 2025 entwickeln wir SMA weiter zum Energiewendeunternehmen, das seinen Kunden Lösungen für alle wichtigen Bereiche der zukünftigen Energieversorgung anbietet. Unser Fokus liegt dabei auf Gesamtlösungen mit hohem Kundennutzen.“

Das Rennen ist offen und SMA Solar versucht die lukrativen Elemente für sich herauszupicken. Derzeit scheint man damit bei den Abnehmern anzukommen…



