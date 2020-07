SMA Solar Aktie: 13. August rot anstreichen!

Am Mittwoch stellte SMA Solar klar: Die Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 sollen am 13. August veröffentlicht werden. Aktionäre des Unternehmens können sich das Datum im Kalender rot anstreichen. Wird das Unternehmen da an den starken Umsatzzuwachs vom 1. Quartal 2020 anknüpfen können? Da war der Umsatz bei SMA Solar bekanntlich gegenüber dem Vorjahresquartal um satte 71,6% auf 287,9 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



