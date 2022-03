SMA Solar +17%: Darum schlägt das Kurspendel wieder aus

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Dass der Titel des hessischen Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar (WKN: A0DJ6J) zu den schwankungsanfälligsten der Branche gehört, haben die vergangenen 10 Tage wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erst stieg die Aktie im Zuge der kriegsbedingten Green-Tech-Hausse in wenigen Tagen um fast +50%. Dann ließen eine verfehlte Prognose und ein schwacher Ausblick die SMA-Anteilsscheine um -18% abstürzen. Am Sonntag kündigte die Bundesregierung nun an, in den kommenden Jahren viele Milliarden für den Klimaschutz zu investieren. Mit ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.