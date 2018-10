SMATRICS stellt sich als internationaler E-Mobility Lösungsanbieter auf - BILD

Fokussierung auf B2B-Lösungen für Unternehmen,Energieversorger und TankstellenWien (ots) - E-Mobilität in Österreich ist heute untrennbar mitdem Namen SMATRICS verbunden. Mit dem Aufbau des erstenösterreichweit flächendeckenden High-Speed-Ladenetzes hat dasUnternehmen gezeigt, was technisch möglich ist. "Dieses Know-how imAufbau von Ladenetzen und in allen dahinterliegenden Prozessen undServices ist das Kerngeschäft von SMATRICS", erklärt Michael ViktorFischer, CEO des Elektromobilitätspioniers SMATRICS. Das JointVenture von Siemens, OMV und Verbund ist Technologiepartner beiEU-Projekten, in großen Kundenprojekten und damit Taktgeber für dieElektromobilität und für alle dahinterliegenden digitalenGeschäftsmodelle. "Unser Anspruch ist klar: Wenn es umunternehmenseigene Ladestationen für Elektroautos geht, ist SMATRICSder führende Lösungsanbieter für alle Unternehmen, Energieversorgerund Tankstellen. Mit unserem Know-how können wir von der Planung überden Aufbau, den Betrieb bis hin zu Verrechnungssystemen undKundenmanagement alles aus einer Hand anbieten."Immer mehr Unternehmen steigen in das Thema E-Mobilität ein, dieAnforderungen werden differenzierter und umfassender. So zähltSMATRICS heute schon Großkonzerne wie ÖBB, REWE International, dieösterreichische Post sowie große deutsche Unternehmen aus demEnergiesektor zu seinen Kunden. Um die internationale Marktpositionweiter auszubauen, investierte SMATRICS massiv in dieOrganisationsentwicklung - mit einer Stärkung der Kapazitäten imtechnischen Bereich und einer Verbreiterung der Führungsebene. Sowird Hauke Hinrichs vom Leiter Technik zum Chief Operating Officer(COO) auf Geschäftsführer-Ebene berufen und künftig gemeinsam mit CEOMichael Viktor Fischer das Führungs-Team des innovativenTechnologie-Anbieters SMATRICS bilden.Hinrichs hat sich innerhalb der Branche eine hervorragendeReputation als internationaler Elektromobilitäts-Experte erarbeitet,neue Geschäftsfelder bei deutschen Stadtwerken sowie eineRoamingplattform aufgebaut und seit Anfang 2017 die gesamtestrategische und operative Technik bei SMATRICS verantwortet. "Wirhaben Österreichs Autoverkehr der Zukunft elektrifiziert. InRekordzeit wurde das erste österreichweite Ladenetz im öffentlichenRaum aufgebaut", so Hauke Hinrichs. "Für SMATRICS nur der ersteSchritt, jetzt geht es mit Ladeleistungen von 350kW, umfassender ITEntwicklungs- und Umsetzungskompetenz hin zu innovativen undmaßgeschneiderte Gesamtlösungen - und das in rasanterGeschwindigkeit."Dabei gehe es weit über Österreichs Grenzen hinaus, denn das ThemaElektromobilität ist europaweit ganz oben auf der Agenda. "GeradeEnergieversorger in Deutschland zeigen bereits großes Interesse aneiner Zusammenarbeit und wir wollen entsprechend international alsVorreiter und Technologieführer auftreten", so Fischer.Die starken Shareholder Siemens, OMV und Verbund geben SMATRICSdabei den nötigen soliden Rückhalt in dieser dynamischen Phase derUnternehmensentwicklung."E-Mobilität ist nicht nur ein technologischer Wandel, sondernwird auch die Wertschöpfung mit Individualmobilität grundlegendverändern", sind Fischer und Hinrichs überzeugt. "Die Tankstelle derZukunft wird dezentraler sein und sehr viel technisches Know-howerfordern. Was liegt also näher, als auf SMATRICS als Technologie-und Servicepartner zu vertrauen. Wir arbeiten schon heute anindividualisierten IT- und Infrastruktur-Lösungen der Zukunft undunterstützen unsere Partner auf dem Weg zum E-Mobility-Provider.SMATRICS ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um dasThema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieterein flächendeckendes Ladenetz in Österreich und über die Grenzenhinaus. Der Strom für das Hochleistungs-Ladenetz mit 450 Ladepunktenim Umkreis von rund 60km kommt zu 100% aus österreichischerWasserkraft. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderteLadelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste.Von der Beratung über Installation und Betrieb der Infrastruktur bishin zu individuellen Verrechnungsmodellen bietet SMATRICS alleLeistungen aus einer Hand.Weitere Informationen unter:[www.smatrics.com] (http://www.smatrics.com/)[www.facebook.com/SMATRICS.net](http://www.facebook.com/SMATRICS.net)[www.twitter.com/smatricscom] (http://www.twitter.com/smatricscom)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Dipl.-BW Birgit WildburgerSMATRICS GmbH & Co. KGEuropaplatz 2/ Stiege 4, 1150 WienTel.: +43 153 22 400 55 621E-Mail: birgit.wildburger@smatrics.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/15875/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: SMATRICS GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell