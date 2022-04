SMART Global-Aktie: Analysten sehen nach den Q2-Ergebnissen weiterhin ein deutliches Plus!

Analyst Ravindra Gill erhöhte das Kursziel auf $45 (89% Aufwärtspotenzial) mit einer Kaufempfehlung nach dem siebten Quartal in Folge, in dem die Ergebnisse übertroffen wurden. SGH bleibt der Top Pick des Unternehmens für 2022. SGH’s kommerzielle und staatliche Kunden haben bereits HPC/ML-Systeme entwickelt und in Auftrag gegeben. Die Speichersparte entwickelte sich im Quartal positiv, angetrieben durch Upgrade-Zyklen und eine starke Nachfrage nach DDR3-, DDR4- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!