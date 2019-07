SMART & EASY - Einzigartiges Lösungsangebot für Gastronomen / PENTAGAST und METRO Deutschland vereinen Kompetenzen in strategischer Partnerschaft (FOTO)

Düsseldorf/Petersberg (ots) -- Kombination von führender Food- und Technik Kompetenz- Vorteile für Gastronomen durch einzigartige Lösungen- Maßgeschneiderte Produktangebote zur Steigerung von Qualität undEffizienz in der Gastro-Küche- Signifikante wirtschaftliche Vorteile für die GastronomiePENTAGAST, Deutschlands größter Zusammenschluss von 24Gastronomie- und Großküchenausstattern, und der Großhändler undLebensmittelspezialist METRO Deutschland, starten ab September einestrategische Kooperation - zunächst in insgesamt sechs METRO Märktenin Düsseldorf, Leipzig und Berlin. Das Ziel dieser Partnerschaft istes, Gastronomen maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand anzubietenund dabei die beiden Branchen-Kompetenzen Food und Technik zuvereinen. So können Gastronomen beispielsweise künftig unter demNamen SMART & EASY passgenaue Angebote für effiziente undwirtschaftliche Küchen-Lösungen erwerben. Auch sind in ausgewähltenMETRO Märkten Showrooms geplant, um im Nonfood Bereich auf einerFläche von circa 100 m² eine Auswahl des PENTAGAST-Sortimentsauszustellen."Wir verbinden die Food-Kompetenz von METRO mit demTechnik-Know-how von PENTAGAST, um der Gastronomie das Maximum anLeistungen für Profiküchen zu bieten", sagt Frank Jäniche, CEO METRODeutschland. "So entsteht eine einzigartige und schlagkräftigePartnerschaft, um die Bedürfnisse von Gastronomie-Kunden optimal zuerfüllen. Das ist absolut neu in der Branche. Durch die Verbindungvon Food-Expertise und Gerätetechnik schaffen wir zudem äußerstattraktive finanzielle Angebote für Gastronomen." Winfried Menke,Vorstand von PENTAGAST, ergänzt: "METRO und PENTAGAST sind einideales Team, denn uns verbindet ein gemeinsamer Anspruch: Wir wollenGastronomen als Partner zur Seite stehen. Unter dem Motto SMART &EASY bekommen sie von uns maßgeschneiderte Food- und Technik-Lösungensowie technischen Service, der repariert, pflegt und wartet - allesauf Basis jahrzehntelanger Erfahrung."Innovative Lösungen nach MaßDie Gastronomie ist im Umbruch: Steigende Ansprüche der Gäste,Fachkräftemangel und hohe Online-Transparenz bringen Gastronomendazu, schnelle und einfache Lösungen für ihre Betriebe zu suchen.Jeder Gastronom ist letztlich ein Unternehmer - mit vielenHerausforderungen, nicht nur in der Küche. Ihn in allen Belangen sogut wie möglich zum Erfolg zu verhelfen, ist das Anliegen von METRO.Hier setzt die Kooperation von METRO und PENTAGAST an: Effizienzdurch Profiküchengeräte von Top-Marken machen die Abläufe imgastronomischen Betrieb schneller und einfacher. Ergänzt wird dasGanze um Gastro-spezifische Beratung, zum Beispiel wie die Abläufe inder Küche optimiert werden können oder wie auf einander abgestimmteFood-Lösungen die Zufriedenheit der Gäste steigern. Zu den Angebotengehören nicht nur passgenaue Beratung, sondern auch alleAfter-Sales-Services. Um den Gastronomen zu ermöglichen, ihrenBetrieb einfach und wirtschaftlich auf die zeitgemäße Technikumzustellen, bieten die Kooperationspartner ihren Kunden attraktiveKonditionen. "Unser Ziel ist klar: Gemeinsam mit PENTAGAST bieten wirFood- und Technik-Lösungen an, die das Tagesgeschäft von Gastronomenerleichtern", sagt Martin Behle, Operating Partner Deutschland &Österreich der METRO AG und Aufsichtsratsvorsitzender METROGroßhandelsgesellschaft. "Diese Kooperation ist ein erster großerMeilenstein, der aus unserem internen Mitarbeiter-Wettbewerb METRO2025 im letzten Jahr erwachsen ist. Das Ziel war es hier, dieBedürfnisse von Gastronomen als Ganzes zu begreifen und sukzessivemaßgeschneiderten Ideen und Lösungen zu entwickeln, die weit über dasMETRO Kerngeschäft hinausgehen. Die hieraus entstandenen Aktivitätenhat die METRO AG in einer kleinen Einheit namens SME Servicesgebündelt, die eng mit den Ländergesellschaften operiert."Sechs Märkte machen den AnfangDie gemeinsame Produktpalette von METRO und PENTAGAST wirdzunächst in sechs Pilotmärkten von METRO angeboten, nämlich inDüsseldorf, Leipzig und den vier Märkten in der Hauptstadt:Berlin-Berolina, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Marienfelde undBerlin-Schönefeld. Zum Start wird eine 12-seitige Broschüreaufgelegt, die einen genauen Überblick über die Produkte undKonditionen bietet. "Unser Vorhaben ist es, das Angebot schrittweiseauszubauen und es auf sämtliche Märkte bundesweit auszuweiten", sagtRichard Hesch, Geschäftsführer Food Service Distribution &Multichannel von METRO Deutschland. Und Winfried Menke von PENTAGASTbetont: "Wir wollen SMART & EASY als starke gemeinsame Marke in ganzDeutschland etablieren, die neue Impulse für zukunftsweisendeFood-Produkte und intelligente Küchentechnik unter ein Dach setzt."Zukünftig geplant sind beispielsweise spezielle Showrooms, die dasSMART & EASY-Angebot in den METRO Märkten ansprechend in Szenesetzen. "Als Multichannel-Marktplatz für die Gastronomie wollen wirauf allen Kanälen ein inspirierendes und effizientes Einkaufserlebnisbieten", sagt Hesch. "Ganz nach der Devise: SMART & EASY einkaufen,kochen und Genusserlebnisse schaffen."Über METRO DeutschlandDie METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 14.000 Mitarbeitern103 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund vierMillionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen desUnternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängigerUnternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices,vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards vonmorgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führendeninternationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, derauf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa)sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Das Unternehmenist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einenUmsatz von 36,5 Mrd. EUR. Mehr Informationen über METRO finden Sieunter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.deÜber PENTAGASTDie PENTAGAST Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft derGastronomie- und Großküchenausstatter eG ist Deutschlands größtes undleistungsfähigstes Netzwerk für die Gastronomie, Hotellerie undGemeinschaftsverpflegung. Das Unternehmen bietet Produkte,Dienstleistungen und Lösungen aus einer Hand. Zu den wichtigstenLeistungen zählen ein komplettes und kompetentes Produktprogramm vonder Kuchengabel bis zur Großküche. Hinzu kommen praxisorientiertePlanung und Beratung, leistungsstarke Logistik an jedem Ort inDeutschland und den technischen Service, der repariert, pflegt undwartet. Mehr Informationen zu PENTAGAST finden Sie unterwww.pentagast.deMit der Einführung der Online-Plattform DISH (Digital Innovationsand Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitalesServiceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform istabrufbar unter www.dish.co.Pressekontakt:METRO DeutschlandUnternehmenskommunikationSchlüterstr. 7a || 40235 DüsseldorfTelefon +49 (0)211 6886 1189presse@metro-cc.dewww.metro.dePENTAGAST Service GmbHRuhrstrauch 436100 PetersbergTelefon +49 (0)661 934830info@pentagast.dewww.pentagast.deOriginal-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell