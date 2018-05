SMACK Communications gewinnt Gold mit Imagefilm für die RKW-Gruppe (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "NSGold":

Berlin (ots) -"When excellence matters" - der Unternehmensslogan des weltweitführenden Herstellers von Folienlösungen ist die inhaltliche Klammerfür den Unternehmensfilm, mit dem die Berliner Kommunikationsagenturauf dem World Media Festival in Hamburg in der Kategorie CorporateIdentity mit einem Gold Award ausgezeichnet wurde.Zielsetzung des Films ist es, die Markt- und Qualitätsführerschaftdes Unternehmens RKW in vielen sehr unterschiedlichenAnwendungsbereichen aufzuzeigen und dadurch gleichzeitig auch dieIdentifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu steigern."Unsere Produkte sind in vielen Lebensbereichen enthalten. RKW Foliensorgen z.B. in den meisten Babywindeln dafür, dass keine Feuchtigkeitnach außen dringt oder dass Gras besser als Futter für Tiere gelagertwerden kann. Das Thema Exzellenz ist daher sehr wichtig bei uns",erläutert Alexandra Jaranilla, Director Corporate Marketing &Communications der RKW Group, die Motivation hinter dem Film.Das Buch stammt von den beiden kreativen Köpfen hinter SMACK,Geschäftsführerin Regula Bathelt und Chief Creative Officer MartinBruss. "Folie ist nicht gleich Folie, sondern wir wollten zeigen,dass RKW mit besonderer Verantwortung seine Produkte herstellt undzwar jeder einzelne Mitarbeiter", so Martin Bruss, der inPersonalunion auch für die Regie und das Compositing des Werksverantwortlich war. Das Ergebnis sind eindrucksvoller Bilder aus dendeutschen Produktionsstätten von RKW. Für die Kameraarbeit warChristof Wahl als DOP verantwortlich.Über SMACK CommunicationsDer Berliner Strategie- und Kommunikationsagentur wurde 1997 vonRegula Bathelt und Martin Bruß gegründet und gehört zu den Pionierenfür integrierte Kommunikation. Die Agentur ist spezialisiert auf denB2B Markt und unterstützt deutsche Unternehmen - meistens alsLead-Agentur - bei ihren internationalen Marketingaktivitäten. Zu denKunden zählen u. a. die RKW Group, SMA Solar Technologies, Promeritund die NORMA Group. www.smack-communications.comÜber die RKW-GruppeDie RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen und gehörtzu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen.RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folienfür die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulvrige Güter.Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe fürMedizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitendeIndustrie sowie für den Bausektor. www.rkw-group.comAnsprechpartner für die Presse:SMACK Communications GmbHDagmar ThiamKurfürstendamm 19410707 BerlinT +49 (0)30 700 159 531welcome@smack-communications.comOriginal-Content von: SMACK Communications, übermittelt durch news aktuell