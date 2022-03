SLOW FASHION MANIFESTO: VISIBLE SKILLS UND PRODUKTZERTIFIZIERUNG

Mailand, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -MADE IN ITALY UND HAUTE À PORTER: DIE AUSSTELLUNG THEONEMILANO IST ZURÜCKTheOneMilano March 2022: eine kosmopolitische Ausstellung, die 90 Marken aus 11 Ländern zusammenbringt. Die 11. Messe bringt die coolsten Trends und Must-Haves aus den Women's A/W 2023 Kollektionen auf das Messegelände, mit interessanten Exkursen in die neue Damen- und Herrenoberbekleidung, vor allem im Bereich Sportswear. Die internationale Haute-à-porter-Ausstellung für Frauen steht unter einem besonderen Motto: #bettertogether, ein Hashtag, der Ausstellungen der Leder- und Modebranche identifiziert und zusammenführt.TheOneMilano wird vom 13. bis 15. März auf dem Messegelände Fieramilano Rho zur gleichen Zeit wie Micam, Mipel und Homi Fashion & Jewels stattfinden.Das Herzstück der Ausstellung ist der Sonderbereich „Slow Fashion Manifesto: visible skills", der dem Konzept „Made in Italy" und seinen Kompetenzbereichen gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit Confartigianato und unter Mitwirkung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit sowie des ITA/ICE entstanden ist.Slow Fashion ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Philosophie von TheOneMilano und konzentriert sich auf schöne, gut gemachte Kleidungsstücke, die dazu bestimmt sind, ein langes Leben in der Garderobe zu haben, über die Jahreszeiten hinweg und über Generationen hinweg.Die Ausstellung TheOneMilano erzählt die Geschichte einiger der Berufe, die die von den Unternehmen produzierten Modekollektionen schön, gut gemacht und in der ganzen Welt gefragt machen.So werden die Geheimnisse des Stickers, des Schneiders, des Webstuhlwebers, des Schuhmachers, des Lederwarenherstellers, des Hutmachers, des Kürschners, des Brillenmachers, des Goldschmieds und des Klöpplers gelüftet. Alle Teilnehmer sind mit ihrer Werkbank und ihren Werkzeugen ausgestattet und bereit, ihre Fähigkeiten in Bezug auf Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung unter Beweis zu stellen.Auf der TheOneMilano wird in den Kollektionen erstmals FURMARK® vorgestellt, die internationale Zertifizierung für Pelze, die von der IFF (International Fur Association) und allen Verbänden des Pelzsektors in der ganzen Welt geschaffen wurde.Das Projekt hat mehr als drei Jahre gedauert und die Kräfte aller Branchen des Pelzsektors mit Hilfe der LVMH-Gruppe und zahlreicher Bekleidungsunternehmen vereint. Am 13. März werden die ersten zertifizierten Stücke vorgestellt, die für den Winter 2022/23 in die Läden kommen sollen.TheOneMilano findet vom 13. bis 15. März 2022 auf dem Messegelände Fiera Milano Rho statt, und zwar am 13. und 14. März von 9.30 bis 19.00 Uhr und am 15. März von 9.30 bis 18.00 Uhr.www.theonemilano.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1759025/TheOne_Milano.jpgPressekontakt:Guitar: theonemilano@guitar.it,+39 (0)2316659Original-Content von: TheOne Milano, übermittelt durch news aktuell