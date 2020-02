SLM: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

An der Börse Xetra notiert die Aktie SLM am 13.02.2020, 14:57 Uhr, mit dem Kurs von 11.13 EUR. Die Aktie der SLM wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Wie SLM derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der SLM führt bei einem Niveau von 28,74 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 74,68 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei SLM konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält SLM auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: SLM erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SLM vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (10,67 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,2 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. SLM erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.