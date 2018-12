SLM Solutions senkt Prognose erneut

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

LÜBECK (dpa-AFX) - Der 3D-Druckerhersteller SLM Solutions hat zum wiederholten Male die Prognose gesenkt.



So dürfte der Umsatz 2018 im zweistelligen Prozentbereich sinken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mit. Im Vorjahr hatte SLM 82,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt war der Konzern von 90 bis 100 Millionen Euro Umsatz ausgegangen, ursprünglich sogar mal von einem Wert von bis zu 125 Millionen.

Die operative Marge (Ebitda) dürfte im negativen zweistelligen Bereich ausfallen - bei der jüngsten Prognosesenkung Anfang November war SLM noch von einem positiven einstelligen Prozentbereich ausgegangen, nach ursprünglich angekündigten 11 bis 13 Prozent. Die Aktie fiel nachbörslich um 6,5 Prozent.

Als Grund für die Senkung nannte SLM weitere Verzögerungen bei Aufträgen. Zudem hätte SLM, um das Umsatzziel noch zu erreichen, "erhebliche Zugeständnisse bei verschiedenen Vertragsparametern" gewähren müssen. Dies würde aus "Sicht des Vorstands jedoch keiner nachhaltigen Unternehmensstrategie" entsprechen und sei dem langfristigen Unternehmensinteresse abträglich. Die grundsätzliche Nachfrage nannte Vertriebsvorstand Axel Schulz "ungebrochen hoch".