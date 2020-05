SLM Solutions geht richtig ab!

Die Sektkorken knallen heute bei SLM Solutions. So kann der Kurs satte rund fünfzehn Prozent zulegen. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 8,60 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 7,78 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Bei 11,05 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

