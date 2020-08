Bei SLM Solutions brennt jetzt der Baum!

SLM Solutions-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund acht Prozent im Minus. 6,94X kostet damit nur noch 6,94 EUR. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Bei SLM Solutions steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund einundzwanzig Prozent. Dieses wichtige Tief wurde bei 5,74 EUR gefunden. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 7,92 EUR. Damit sind für SLM Solutions langfristige Abwärtstrends zu unterstellen. Die Aktie steht derzeit unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt, sodass sich Anleger mittelfristigen Abwärtstrends gegenüber sehen.

