SLM Solutions am Boden zerstört!

Schlechte Laune ist heute bei allen SLM Solutions-Aktionären angesagt. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund fünf Prozent. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 22,80 EUR kaufen. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So genügt ein Anstieg von rund sieben Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher bedeuten 24,50 EUR diesen Höchstwert. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Schließlich bekommt hier heute jeder einen kräftigen Rabatt. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung.

