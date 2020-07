SLM Solutions am Boden zerstört!

Bei SLM Solutions-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. So hat die Aktie ein Minus von rund neun Prozent zu verarbeiten. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SLM Solutions, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. Schließlich ergibt sich bis dahin nur ein Abstand von rund einundzwanzig Prozent. Dieses Top liegt bei 9,00 EUR. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von SLM Solutions überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

Fazit: SLM Solutions kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.